Названы лучшие направления для путешествий в 2021 году

Эксперты австралийского издательства Lonely Planet составили список лучших направлений для путешествий в 2021 году. Полный рейтинг опубликован на официальном сайте компании.

Так, в топ лучших мест вошли Швеция, Палау, Греция, Антигуа и Барбуда и Руанда. Например, шведский город Гетеборг победил в номинации «Лучший городской отдых» — в 2020 году его власти представили ряд инновационных решений для достижения независимости от ископаемых ресурсов к 2030 году.

При этом острова Палау, расположенные в Тихом океане, отличились прогрессивной политикой в отношении экологической устойчивости и заняли первенство в категории «Лучшие острова».

Греция, в свою очередь, получила звание «Лучшего гастрономического курорта» благодаря органической пище и морепродуктам. В то же время в северо-американском государстве Антигуа и Барбуда запретили пластмассу и пенопласт, а также создали ряд экологически чистых предприятий, за что их назвали «Лучшими развивающимися направлениями».

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Более того, восточно-африканское государство Руанда, благодаря международной программе по сохранению горилл спасла популяцию диких горных обезьян от грани вымирания и стала обладательницей «Лучшей природоохранной программы».

А, например, Казахстан одержал победу в номинации «Лучшее место для проживания», так как сельские жители республики обучаются гостеприимству и обеспечивают туристам проживание в своих семьях, тем самым улучшая экономику поселений.

В то же время Фарерские острова признали лидерами в категории «Лучшее погружение в культуру», поскольку местные жители отличаются «домашним» приемом гостей, а также предлагают всем путешественникам стать волонтерами и помочь сохранению природного ландшафта.

В апреле был назван самый экологичный город мира. Так, самым зеленым городом мира признали Вену благодаря множеству парков и развитому общественному транспорту: многие местные жители отказались от личных автомобилей, загрязняющих окружающую среду.