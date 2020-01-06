Россия вошла в список стран для любителей приключений

Эксперты Британского общества бэкпекеров (BBS) назвали страны, имеющие самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году. Список опубликовало издание Lonely Planet.

Первую строчку рейтинга занял Алжир. На второй позиции оказалась Саудовская Аравия, на третьей — Пакистан. Россия заняла восьмое место в рейтинге стран для любителей приключений.

В десятку также вошли Иран, Казахстан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, Эфиопия и Азербайджан.

При составлении рейтинга специалисты учитывали такие параметры, как уровень развития инфраструктуры, природные и исторические достопримечательности, гостеприимные местные жители, относительно небольшое число туристов, мечети, восточные базары, культурные объекты римской, османской, арабской и византийской истории.

Ранее российские путешественники перечислили страны, которые вызывают у них желание вернуться. Самой популярной для повторных поездок оказалась Турция. Так, почти четверть участников исследования заявила, что уже как минимум дважды отдыхала на турецких курортах и планирует вернуться туда снова. Второй по популярности страной стал Египет — туда из-за «моря, солнца, пляжа и низких цен на отдых» из года в год приезжают 17 процентов респондентов. При этом примерно 12 процентов россиян привыкли отдыхать в Грузии и Таиланде.

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