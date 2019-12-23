Россияне перечислили вызывающие желание вернуться страны

Российские путешественники перечислили страны, которые вызывают у них желание вернуться. Самой популярной для повторных поездок оказалась Турция. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Так, почти четверть участников исследования заявила, что уже как минимум дважды отдыхала на турецких курортах и планирует вернуться туда снова. Второй по популярности страной стал Египет — туда из-за «моря, солнца, пляжа и низких цен на отдых» из года в год приезжают 17 процентов респондентов.

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При этом примерно 12 процентов россиян привыкли отдыхать в Грузии и Таиланде — в частности, многие уже запланировали поездки туда на новогодние каникулы. Не менее востребованными среди опрошенных оказались Италия (11 процентов), Испания (десять процентов), Чехия (восемь процентов) и Финляндия (семь процентов).

В исследовании приняли участие 11 тысяч пользователей сервиса, которые путешествуют самостоятельно.

20 декабря главной приманкой для российских туристов в Турции назвали наличие моря и пляжей. Кроме того, путешественникам из России нравится наличие выгодных пакетных туров, безвизовый режим, русскоговорящий персонал, качество сервиса и культурное наследие страны.

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