Россияне массово ринутся в отпуск по одному направлению в 2021 году

Динамика ранних бронирований туров в Сочи на лето 2021 года превысила показатели предыдущего года в три раза. О том, что россияне массово ринутся в отпуск по одному направлению в грядущем году, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператора АЛЕАН.

По словам коммерческого директора туроператора Оксаны Булах, сейчас Сочи занимает лидирующее место по популярности среди всех направлений. Эксперт отметила, что туристам следует поторопиться с бронированием поездок, поскольку «с такими темпами продаж востребованные и качественные отели в прибрежном кластере Сочи загрузятся очень быстро».

Согласно подсчетам специалистов, традиционно средний чек на этом направлении составляет примерно 65 тысяч рублей на двоих, в стоимость входят авиабилеты, трансфер, проживание на восемь дней и трехразовое питание.

Самый дешевый тур на лето 2021 года в Сочи обойдется в 5250 рублей на человека. В цену включено проживание в частном пансионате со всеми удобствами в течение восьми дней.

Ранее в ноябре генеральный директор национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский заверил, что в число лидирующих маршрутов по акции раннего бронирования на 2021 год войдут Сочи, Крым и Анапа. Специалист спрогнозировал, что на эти направления придется около 60 процентов всех летних продаж.