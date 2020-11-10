Россияне массово запланировали отпуск на Новый год по одному направлению

Курорты Сочи станут самым массовым направлением для российских туристов в период новогодних каникул и, вероятно, примут больше половины всех путешественников, которые предпочитают отдых внутри страны. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

По данным туроператоров, россияне уже сейчас активно планируют отпуск в Центральном Сочи, Адлере и Красной Поляне — многие местные отели встали в stop-sales на праздничные даты, пик спроса приходится на период с 26 декабря по 10 января.

«Помимо горнолыжного отдыха востребованы отели с бассейнами и собственными спа-центрами, санатории. Берут и прибрежные отели», — отметила коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах.

В свою очередь гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что горнолыжный курорт Сочи стал в 2,5 раза популярнее, чем год назад, так как туда намерены приехать туристы, лишенные поездок в Европу — так, к 20 ноября в Красной Поляне «уже ничего не найдешь».

«Номерной фонд там относительно небольшой, классных отелей немного, поэтому все разбирают заранее», — пояснил собеседник издания и добавил, что активный тип отдыха на российском Юге вырос в цене в среднем на десять процентов.

6 ноября сообщалось, что эксперты определили самые популярные при бронировании отдыха в ноябре города России среди отечественных туристов. Чаще всего россияне планировали поездки в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — спрос по указанным маршрутам вырос на 15 и 30 процентов, а также в 2,5 раза соответственно.