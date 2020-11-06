Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео

Пляжи Сочи с толпами отдыхающих в конце курортного сезона попали на видео и удивили путешественников. Запись, снятую очевидцами, опубликовало сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На ролике видно побережье, переполненное туристами в ноябре. Одни купаются в море, другие — толпятся рядом с водой. Многие не соблюдают дистанцию и не имеют защитных средств — перчаток и респираторных масок.

«В Сочи сегодня плюс 23, вода плюс 19,5. Пляжи никто покидать не собирается!» — подписали ролик администраторы группы.

Подписчики группы выразили свое мнение от увиденного в комментариях. «Страшно ехать, квартиру снимешь, а там вирус ковид», — написала одна пользовательница. «Водичка прохладная, как в реках на севере летом. Думаю, сегодня и закрыл сезон, судя по прогнозу, больше такого тепла не будет!» — поделился другой читатель. «Все в Сириусе кучкуются. Наши центральные пляжи отдыхают», — заметил еще один местный житель.