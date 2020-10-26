Заполонившие Сочи туристы в конце октября попали на видео и вызвали споры в сети

Туристы, заполонившие пляжи Сочи в конце бархатного сезона, попали на видео и вызвали споры среди местных жителей. Ролик появился в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем жизнь Краснодарского края.

На записи видно толпы отдыхающих с детьми на берегу вблизи моря — некоторые из них плещутся в воде, другие сидят на песке, а кто-то загорает на лежаках. Как заверил автор видео, кадры с отдыхающими сделаны в конце октября.

«Кто говорит, что закончился курортный сезон? Прямо сейчас на пляжах Сочи! Водичка 22 градуса у берега! Красота. Что скажете?» — подписал он ролик.

Многие пользователи сети не поверили в достоверность увиденного. «А что деревья зеленые, как летом? Кажется, автор лукавит», «25 октября? А школу отменили? Неувязочка!!!», «****** [ложь] и провокация... Зайдите камеры-онлайн Сочи и все увидите», — писали они.

Тем не менее нашлись те, кто объяснил, что осень в этом году действительно очень теплая, а деревья — все еще зеленые.