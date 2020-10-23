Появилось видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян

Отдыхающий в Сочи снял на видео один из местных пляжей, заполненный людьми во время бархатного сезона. Запись появилась в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На опубликованных в сети кадрах запечатлена прибрежная зона курорта, в которой загорают и купаются туристы.

В подписи к посту автор ролика указал, что, несмотря на осенний сезон, вода в море прогрелась до 23 градусов тепла. «Люди штурмуют пляж», — отметил он.

Подписчики сообщества оценили ситуацию в комментариях. «Рада за людей, у них лето продолжается», «Да уж, я вчера штурмовала, а сегодня сопли ручьем», «Ну, прикольно... У нас у же вода градусов 13 всего», «Славные какие "штурмовики"!», «Рай», «Осень в Сочи отменила небесная канцелярия, здорово», — писали они.