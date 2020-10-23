Отдохнувший в Сочи россиянин пожаловался на обокравших его проституток

Российский турист, отдохнувший в Сочи, воспользовался услугами проституток во время отпуска и был обманут. Подробности случившегося сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, мужчина пригласил несколько девушек к себе в гостиницу. Когда проститутки приехали по адресу, они потребовали стопроцентную предоплату, и путешественник согласился.

Россиянин отдал им 50 тысяч рублей и ненадолго отлучился. Тогда девушки сбежали из отеля, не оказав клиенту никаких услуг. В результате туристу пришлось обратиться в полицию и пожаловаться на недобросовестность проституток.

«В настоящее время проводится проверка сведений, изложенных в заявлении гражданина», — заявили в правоохранительных органах.

В июле в Сочи турист украл цветок из кафе и попал на камеры видеонаблюдения. На видео заметно, как мужчина, отдыхающий в заведении вместе с семьей, смотрит на цветок в белом горшке, переставляет его на свой столик, а затем незаметно убирает.