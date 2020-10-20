Россиянин снял видеодоказательство для отрицавших толпы туристов осенью в Сочи

Российский турист, отдохнувший в Сочи осенью, снял видеодоказательство для тех, кто отрицал существование толп приезжих в конце сезона. Ролик он опубликовал в блоге «ЯТурист» на платформе «Яндекс.Дзен».

На записи мужчина демонстрирует пляж «Приморский», где в конце октября отдыхают многочисленные путешественники. Некоторые загорают на лежаках, другие расстелили полотенца на песке, а кто-то купается в море или качается на качелях.

При этом, как отметил автор видео, лежак на этом берегу обходится туристам в 300 рублей. «Кто сказал, что в октябре в Сочи холодно, а на пляже нет туристов?» — подписал блогер публикацию.

Ранее в октябре жители Сочи сняли на видео многочисленных отдыхающих в конце курортного сезона и удивили местных в социальных сетях. На записи видно, как туристы купаются в штормящем море, в то время как другие путешественники загорают на лежаках или стоят на берегу. Подписчики сообщества стали негодовать из-за такого количества туристов.