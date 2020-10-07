Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео

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На курорте «Роза Хутор» в Сочи отдыхающие выстроились в гигантские очереди на подъемник во время пандемии коронавируса. Одна из туристок сняла происходящее на видео, на ролик обратил внимание Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

Уточняется, что запись была сделана во вторник, 6 октября, на территории парка водопадов «Менделиха». «Вся эта толпа идет на подъемник», — уточнила автор видео.

На размещенных в сети кадрах видно, как множество путешественников медленно двигаются друг за другом в плотной толпе и игнорируют направленные против распространения инфекции правила безопасности.

Подписчики сообщества отреагировали на ситуацию в комментариях. «Пока в очереди стоишь, можно на Эльбрус съездить, виды пошикарнее будут», «Где маски, перчатки, дистанция?», «Я была там в первых числах сентября. Тишина и покой, никаких очередей», «И о каком карантине тут речь?» — писали они.