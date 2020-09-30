Раскрыты возможные причины загадочного явления у берегов Сочи

Загадочное явление, которое заметили отдыхающие у берегов Сочи, могло возникнуть по нескольким причинам. Их порталу «Живая Кубань» раскрыл начальник отдела краевого ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера» Александр Колесник.

По его словам, в первую очередь, происходящее на кадрах ролика может объясняться прорывом глубоководного выпуска канализационных сточных вод, расположенного на глубине 30-40 метров и уходящего в море примерно на 2,5 километра.

С другой стороны, отметил Колесник, инцидент может быть следствием технических проблем с трубой газопровода.

Отмечается, что при этом никаких официальных комментариев или объяснений со стороны местных властей по поводу публикации видеозаписи не поступало.

28 сентября отдыхающие заметили загадочное явление в море у берегов Сочи и сняли его на видео. На размещенных в сети кадрах было запечатлено активное бурление морской воды без видимых причин. Запись была сделана в районе пляжа «Морская звезда» в микрорайоне Лазаревское.