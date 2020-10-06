Стало известно о небывалом потоке россиян в Сочи под конец сезона

Российским туроператорам стало известно о небывалом потоке отдыхающих в Сочи в октябре, под конец туристического сезона. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным экспертов, аэропорт курортного города в начале октября работает на полную мощность, а отели почти полностью загружены до 20 октября.

«Курорты Сочи сейчас забиты под завязку. Я сам только что вернулся из Сочи. Могу лично подтвердить: отели полны отдыхающих», — отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

При этом специалист добавил, что сейчас в Сочи в основном отдыхают 50-летние туристы и люди постарше, однако из-за длинных каникул отельеры ожидают и путешественников с детьми.

«Высокому спросу, несомненно, способствует и необычно теплая и солнечная для октября погода: 3 октября я купался в Черном море, температура воды — 24-25 градусов», — поделился Ромашкин.

Информацию о высоком спросе на путевки в Сочи подтвердили и в туристической компании «АЛЕАН», отметив, что до конца октября загрузка в гостиницах максимальная.

Ранее в октябре очевидцы заметили толпы туристов на пляжах Сочи в бархатный сезон и сняли происходящее на видео. На записи видно побережье рядом с Олимпийским парком, которое переполнено отдыхающими людьми. Некоторые из них купаются в море, другие — толпятся рядом с водой.