Россияне массово захотели сменить работу

Почти треть россиян (29 процентов) хотят найти новую работу в 2021 году, а около половины (45 процентов) заявили о желании увеличить доходы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос банка «Открытие».

Больше всего желающих улучшить свое финансовое положение в 2021 году — на Северном Кавказе (51 процент), а меньше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41 проценту). В Северо-Западном и Южном федеральных округах чаще всего планируют увеличить свои доходы. Массово сменить работу больше всего хотят жители Северо-Западного федерального округа (36 процентов), меньше всего — Сибири (23 процента) и Урала (24 процента).

Около 26 процентов россиян ставят задачу погасить кредит. Однако каждый десятый россиянин намерен в новом году взять ипотеку. Около 16 процентов верят, что в новом году станут богаче. Большинство из них живут в Южном федеральном округе (21 процент).

Около 64 процентов россиян заметили снижение своих доходов в этом году на фоне пандемии коронавируса. Почти треть (27 процентов) сообщили, что их финансовое положение никак не изменилось.