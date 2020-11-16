Число получателей пособий по безработице выросло в пять раз

Российский Минтруд констатировал, что на фоне пандемии коронавируса число получателей пособий по безработице в стране выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов, его слова приводит газета «Ведомости».

«Сейчас потихоньку это количество уменьшается. Но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, — удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств», — уточнил он.

Всего в России выявлено 4,3 миллиона безработных граждан. Но при подсчетах учитываются только те, кто официально встал на биржу труда. В действительности безработных может быть в разы больше.

Например, в Москве уровень безработицы подскочил в семь раз, достигнув пика в сентябре: тогда было 230 тысяч безработных. Согласно официальной статистике, сейчас в столице безработными значатся 186 тысяч человек. Одновременно столичные власти настаивают, что в целом ситуация на рынке труда в городе позитивная: вакансий больше, чем соискателей.