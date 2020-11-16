В период пандемии коронавируса уровень безработицы в Москве подскочил в семь раз, достигнув пика в сентябре: тогда было 230 тысяч безработных. Согласно официальной статистике, сейчас в столице безработными значатся 186 тысяч человек. Такие данные привел руководитель департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак, передает ТАСС. Оставшимся без работы предлагается порядка 260 тысяч вакансий.

Столичные власти настаивают, что в целом ситуация на рынке труда в городе позитивная: вакансий больше, чем соискателей. На выплаты пособий по безработице в московском бюджете на будущий год предусмотрены более двух миллиардов рублей. Кроме непосредственно пособия в Москве также производится доплата из городского бюджета (850 рублей) и 1450 рублей в качестве доплаты за пользование транспортом.

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В сентябре 2020-го уровень безработицы достиг максимума с 2012 года — 6,3 процента. Всего в России выявлено 4,3 миллиона безработных граждан. Сложнее всего обстановка складывается в Ингушетии, Тыве, Северной Осетии и Дагестане. По оценке консалтинговой компании FinExpertiza, официальные данные о безработице в России сильно занижены. По данным аналитиков, в официальной статистике не были учтены 4,87 миллиона безработных россиян — в дополнение к состоящим на учете 4,47 миллиона.