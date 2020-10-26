Названы российские регионы с наибольшим ростом безработицы

В России назвали регионы, где зарегистрирован наибольший рост безработицы. Согласно данным РИА Новости, в топ-5 вошли Ингушетия, Тува, Чечня, Северная Осетия и Дагестан — там за последние месяцы показатель вырос на 10 процентов и больше.

Наименьший уровень безработицы зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге и на Камчатке.

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Согласно подсчетам Минтруда, в России 1,3 миллиона человек остались без работы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Общее число граждан, которые официально считаются безработными, составило 4,8 миллиона человек — это 6,4 процента от всей рабочей силы (по данным на середину октября).

По оценке консалтинговой компании FinExpertiza, официальные данные о безработице в России сильно занижены. Так, во втором квартале 2020 года, по сведениям аналитиков компании, в официальной статистике не были учтены 4,87 миллиона безработных россиян — в дополнение к состоящим на учете 4,47 миллиона. Безработным считается лишь тот, кто занимался поиском работы последние четыре недели и готов приступить к работе в течение недели. К безработным не относятся те, кто подходит под эти требования, но не хочет трудоустраиваться на неподходящую по профессиональному профилю и уровню зарплаты должность.