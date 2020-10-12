Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса россиян

В России 1,3 миллиона человек остались без работы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Такой подсчет произвел Минтруд, главу которого Антона Котякова цитирует РИА Новости.

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«Число зарегистрированных безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллиона человек до 4,8 миллиона», — отметил министр. По его словам, в начале пандемии безработица в России равнялась 4,7 процента, в данный момент достигла 6,4 процента.

Наибольший рост числа официально зарегистрированных безработных был отмечен в сентябре. Однако в дальнейшем ситуация стабилизировалась, и в скором будущем Минтруд ожидает снижение их количества, чему поспособствуют меры поддержки экономики от правительства.

За время вызванного коронавирусом кризиса значительно — с 20 до 80 процентов — увеличилась доля официально зарегистрированных в центрах занятости граждан, имеющих право обратиться за мерами поддержки.

По оценке консалтинговой компании FinExpertiza, официальные данные о безработице в России сильно занижены. Так, во втором квартале 2020 года, по сведениям аналитиков компании, в официальной статистике не были учтены 4,87 миллиона безработных россиян — в дополнение к состоящим на учете 4,47 миллиона.