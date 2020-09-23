Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Ситуация с безработицей в России остается напряженной, несмотря на беспрецедентные меры поддержки. Таким образом ее оценил президент страны Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, уровень безработицы продолжил рост в августе, превысив отметку в шесть процентов экономически активного населения. «Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи», — заявил Путин.

Перед страной стоит задача восстановления занятости в следующем году, отметил президент.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он оценивается в 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.