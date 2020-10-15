В России предложили сохранить повышенные выплаты по безработице

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сохранить повышенные выплаты по безработице в размере от 4,5 до 12,4 тысячи рублей на 2021 год. Об этом говорится в направленном организацией письме в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Известия».

В письме, датированном 28 сентября, ФНПР указывает на продолжение ухудшения ситуации на рынке труда. В организации считают необходимым продлить временные меры поддержки, большинство из которых прекратят свое действие в октябре, до восстановления докризисных показателей. При этом некоторые из способов поддержки предлагается сохранить бессрочно.

В частности, профсоюзы предлагают сохранить максимальное пособие в 12,1 тысячи рублей потерявшим заработок россиянам, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Кроме того, пособие просят увеличить до величины прожиточного минимума за II квартал 2020 года (12,4 тысячи рублей), а минимальный размер выплат в 4,5 тысячи рублей следует сохранить на этом уровне. Также ФНПР предлагает сохранить отмененные с октября доплаты потерявшим работу родителям с детьми до 18 лет.

Как сообщили изданию в пресс-службе Минтруда, размеры пособий на 2021 год еще обсуждаются. Там заверили, что все поступившие предложения, в том числе и от ФНПР, будут тщательно изучены.

Ранее Минтруд подсчитал, что в России 1,3 миллиона человек остались без работы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. В начале пандемии безработица в России равнялась 4,7 процента, в данный момент достигла 6,4 процента. Наибольший рост числа официально зарегистрированных безработных был отмечен в сентябре.