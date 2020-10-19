В России безработным раздадут десятки миллиардов рублей

Правительство России выделит на поддержку безработных во всех регионах свыше 35 миллиардов рублей дополнительно. Соответствующее распоряжение, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, уже подписано, передает ТАСС.

Также в ходе совещания он указал, что ситуация с коронавирусом остается непростой, и призвал максимально снизить риск для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекциями.

На прошлой неделе Минтруд предложил раздать десятки миллиардов рублей гражданам, оставшимся без работы. По данным ведомства, в сентябре средства, заложенные в бюджете на эти цели (165,7 миллиарда рублей), были израсходованы на 90 процентов.

В министерстве указывали, в ряде регионов растет задолженность по выплате пособий. Большой поток обращений не позволял центрам занятости оперативно обрабатывать их. Еще в середине сентября эксперты Минтруда считали, что для таких выплат до конца года нужны 183 миллиарда рублей.

До этого аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza оценила реальное число нетрудоустроенных граждан в России во втором квартале текущего года. По их данным, официальная безработица в стране, которую подсчитывает Росстат, не учитывает по крайней мере 4,87 миллиона россиян, которые хотели бы работать, но по различным причинам не имеют такой возможности.