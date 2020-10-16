Безработным россиянам предложили заплатить десятки миллиардов рублей

Из резервного фонда правительства России предложили выделить десятки миллиардов рублей на выплаты безработным. С такой инициативой выступил Минтруд, передает ТАСС. Деньги пойдут на выплату пособий до конца года.

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Сейчас на такие пособия в бюджете предусмотрено 165,7 миллиарда рублей, причем свыше 90 процентов денег уже израсходовано: осталось только 12,9 миллиарда рублей. В министерстве подчеркнули, что в некоторых субъектах образовалась задолженность по выплате пособий. Из-за большого потока обращений центры занятости не успевали обрабатывать информацию.

Ранее в октябре аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza оценила число пытавшихся найти работу нетрудоустроенных граждан в России во втором квартале текущего года. Аналитики уверены, что официальная безработица в стране занижена. Помимо 4,47 миллиона человек, которые признаны нетрудоустроенным, есть еще по крайней мере 4,87 миллиона россиян, которые не попали в статистику.

Президент России Владимир Путин в конце сентября оценил ситуацию с безработицей как напряженную, несмотря на беспрецедентные меры поддержки. В качестве одного из способов решения проблемы власти рассматривают возможность переобучения нетрудоустроенных граждан в бизнесменов.