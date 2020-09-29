Заниматься бизнесом в России отправят безработных

Минэкономразвития предложило сделать переобучение безработных одним из способов реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом со ссылкой на паспорт федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство» (входит в нацпроект по МСП) пишет газета «Известия».

Речь идет о том, чтобы отправить временно нетрудоустроенных граждан заниматься бизнесом — выдать им после чтения курсов пособие на открытие своего дела и оказывать дальнейшее сопровождение. Само обучение включает в себя интенсивные занятия, общение с предпринимателями и помощь в подготовке бизнес-плана.

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Пилотные проекты запустят в 15 регионах России, но позднее эксперимент могут распространить на всю страну. Занятия станут проходить на базе центров «Мой бизнес», которые созданы в рамках нацпроекта.

В министерстве ожидают, что к 2024 году в результате такой программы бывшие безработные откроют не менее 1,2 тысячи новых бизнесов. Однако проходить курсы смогут не только они. В паспорте проекта указано, что к 2024 году различными услугами центров «Мой бизнес» должны воспользоваться более 770 тысяч россиян.

В августе количество безработных в России достигло 4,8 миллиона, или 6,4 процента трудоспособного населения. Такая доля стала рекордной за последние восемь лет. В рамках поддержки государство увеличило минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей, а максимальный — до 12,3 тысячи рублей (размер МРОТ).

Экспертов удивило предложение министерства. Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что качество обучения предсказать сложно, а аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк напомнил об отсутствии стартового капитала у потерявших работу. По его мнению, куда эффективнее было бы привлекать в предпринимательство тех, у кого уже имеется постоянный доход и кто имеет мотивацию к созданию своего бизнеса.

В свою очередь, старший бизнес-партнер по управлению персоналом «БКС Мир инвестиций» Елена Доронина отметила, что никакое переобучение не снимет главные проблемы российского бизнеса, а именно высокую налоговую нагрузку.

Ранее исследование Inc. Russia и агентства Omnibus показало, что почти треть бизнеса в России сомневается в возможности пережить вторую волну коронавируса. Кроме того, к массовым банкротствам могут привести условия выдачи льготных кредитов.