России предсказали массовые банкротства из-за льготных кредитов

Льготные кредиты под 2 процента, которые выдавали предпринимателям в целях поддержки в период эпидемии коронавируса, могут привести к массовым банкротствам. Письмо с таким предупреждением направил премьер-министру России Михаилу Мишустину уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, сообщает РБК.

Он предсказал, что многие предприниматели могли невольно нарушить главное условие такого кредита. Речь идет о сохранении численности работников в размере не менее 80 процентов от штата по состоянию на 1 июня 2020 года.

Проблема заключается в том, что в момент оформления кредита банкам не была доступна информация о количестве сотрудников на предприятии на 1 июня, поэтому они руководствовались данными сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС) на 1 мая. Таким образом, с учетом майских сокращений, снижение числа сотрудников могло превысить 20 процентов.

Если банки зафиксируют такую статистику, то предприниматель переводится на стандартную ставку, в среднем порядка 15 процентов годовых. Погасить кредит он должен будет тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года. Как отмечает Титов, выполнить такое условие окажется под силу далеко не всем.

Бизнес-омбудсмен предложил актуализировать данные о числе сотрудников на 1 июня, а также выпустить специальное разъяснение правительства, которое решит данный вопрос.

Программу льготного кредитования запустили 1 июня. Согласно ее условиям, если компания сохранит численность сотрудников на уровне 90 процентов, то кредит спишут полностью, вместе с процентами. Если не менее 80 процентов, то вернуть надо будет только половину кредита и процентов.

Ранее глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов предсказал, что в течение ближайших трех лет могут закрыться около сотни российских банков. Причем, по его мнению, треть из них уйдет с рынка добровольно, поскольку они и до кризиса постепенно теряли рентабельность.