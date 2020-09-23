Сотне российских банков предрекли закрытие

Около сотни российских банков будут вынуждены закрыться в ближайшие три года. Об этом рассказал глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов, передает РИА Новости.

По его словам, треть из них уйдут с рынка добровольно без вмешательства ЦБ. Сухов объяснил, что многие банки и так постепенно теряли рентабельность, а кризис из-за коронавируса и снижение ставок лишь усилили этот процесс. Эксперт отметил, что в последние годы набирает оборот тренд на цивилизованный выход из бизнеса. Так, акционеры все чаще принимают решение сдать лицензию из-за убыточности организации.

При этом Сухов подчеркнул, что рынок покинут в основном небольшие игроки, которые не создадут проблем для сектора в целом. Он также предрек еще десятку организаций присоединение к более крупным, так как объединение под одним брендом в современных реалиях — это вопрос экономии.

Ранее аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин предложил новый способ санации — «лечения» «больных» банков. По его словам, после окончательного финансового «оздоровления» кредитные организации, которые не удается продать на открытом рынке, можно передавать в собственность правительства.