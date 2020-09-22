Российские банки резко нарастили прибыль

Чистая прибыль российских банков в августе резко выросла. По данным Центробанка, они заработали 172 миллиарда рублей, что на 31,3 процента больше, чем в июле, сказано в отчете «О развитии банковского сектора Российской Федерации».

Большую часть прибыли обеспечила валютная переоценка активов нескольких крупных банков, которая связана с падением рубля. Свою долю внесло и расширение кредитования, приведшее к увеличению процентного и комиссионного доходов.

В прибыль в августе сумели выйти на десять банков больше, чем в июле — 268 кредитных организаций. Существенно, на 2,4 процента (740 миллиардов рублей), выросли остатки средств в рублях и иностранной валюте на счетах юридических лиц. По мнению ЦБ, такой показатель обеспечили нефтегазовые и металлургические компании.

Ранее сообщалось, что Центробанк одобрил инициативу Национальной финансовой ассоциации (НФА), которая предложила лишить россиян части прав в спорах с кредитными организациями. На данный момент жалобу на банк рассматривает регулятор, но теперь ее станут сразу же перенаправлять самому банку.

Впрочем, в ЦБ считают новый подход удобным, поскольку он обязывает банки отвечать по существу, а большое количество жалоб и ответы могут стать поводом для проверки.