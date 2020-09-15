Центробанк одобрил инициативу Национальной финансовой ассоциации (НФА), благодаря которой россиянам оставят меньше прав в спорах против банков, пишут «Ведомости».

До настоящего времени жалобы клиентов на тот или иной банк сперва рассматривались ЦБ. Теперь, как предполагается, регулятор будет перенаправлять претензии в адрес самих кредитных организаций.

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При этом ЦБ продолжит отслеживать количество и суть поступающих претензий и оставит за собой право проводить на их основании проверки. Чем меньше жалоб будет поступать на конкретный банк, тем менее вероятна проверка в его отношении (принцип «нет жалоб — нет проверки»).

Глава НФА Василий Заболоцкий утверждает, что идея уже получила одобрение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она пообещала опробовать новый подход, который, по ее мнению, позволит значительно уменьшить количество «негативных кейсов по обращениям граждан».

В свою очередь, регулятор считает новый подход более удобным для потребителей финансовых услуг, поскольку при его реализации скорректированный закон будет обязывать банки рассматривать претензии и отвечать по существу (сейчас такой обязанности нет). ЦБ сможет проверять не только качество работы кредитных организаций, но и содержание ответов клиентам.