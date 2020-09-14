В Швейцарии задумали создать банк-монстр

Главные банки Швейцарии UBS и Credit Suisse ведут переговоры об объединении. Новая финансовая организация в случае успеха станет одной из крупнейших в мире, передает швейцарское издание Inside Paradeplatz.

Задумал такой проект под рабочим названием Signal председатель совета директоров UBS Аксель Вебер. Он уже успел обсудить создание нового банка с министром финансов Швейцарии Ули Маурером. В материале говорится, что соглашение подготовят за несколько месяцев, а весь процесс может завершиться к концу 2021 года.

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Источник издания в компании Mckinsey называет будущий проект монстром, который «перекроет все существующее в европейском финансовом центре» и будет в состоянии конкурировать с американскими банками и англо-азиатским HSBC.

Для сотрудников банков объединение грозит сокращением штатов в размере 10-20 процентов. В сумме в обеих организациях работают почти 120 тысяч человек. Только в Швейцарии работы лишатся 5 тысяч человек.

К объединению европейские банки склонялись еще до мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но теперь проблема стала особенно актуальной. В этом месяце о возможном будущем слиянии объявили испанские CaixaBank SA и Bankia SA. Оно позволит им стать крупнейшей финансовой организацией страны.

Ранее сообщалось, что США готовы признать Швейцарию валютным манипулятором в связи с ее действиями по отношению к швейцарскому франку.