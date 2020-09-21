Россиянам объяснили правила переводов денег на карту

Юрист, управляющий партнер компании «Позиция права» Егор Редин в интервью агентству «Прайм» объяснил основные правила переводов денег с карты на карту. Эксперт рассказал, какие слова и выражения не стоит использовать в подписи назначения платежа.

«Самым безопасным вариантом комментариев при переводе на карту будут слова "дарение" или "к празднику". Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются», — отметил Редин.

По его словам, сотрудники банков вручную анализируют переводы россиян и при обнаружении признаков подозрительных операций блокируют их. Подозрения могут возникнуть, если перевод окажется похож на операции по незаконному обналичиванию средств или попытку финансирования терроризма.

Во избежание подобных последствий Редин рекомендует не использовать в подписях о назначении платежа слова, связанные с терроризмом, наркотиками или оружием.

При этом формально перечень запрещенных к написанию слов отсутствует и не упоминается ни в одном из нормативных документов.