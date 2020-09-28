Треть российских компаний приготовились «умереть» во вторую волну пандемии

Российские предприниматели оценили свои шансы пережить вторую волну коронавируса и возможные ограничения, связанные с ней. Как показало исследование Inc. Russia и агентства Omnibus, почти треть бизнеса сомневается, что сможет устоять, и приготовились умереть.

В ходе опроса 13 процентов предпринимателей признали, что их бизнес точно не переживет вторую волну, каждый пятый (21 процент) посчитали такой исход наиболее вероятным, а 25 процентов уверены, что их предприятия определенно переживут новый удар, оставшиеся 41 процент считает это наиболее вероятным. В опросе участвовал 321 владелец малого и среднего бизнеса из 32 российских регионов.

Число новых заражений в России продолжает расти. По состоянию на понедельник, 28 сентября, COVID-19 выявили еще у 8135 человек, общее число заболевших с начала эпидемии превышает миллион.

О масштабных ограничениях, как вводились весной, речь пока не идет. Но, например, в Москве режим самоизоляции уже рекомендовали соблюдать пожилым гражданам, а компаниям посоветовали перевести максимум сотрудников на удаленную работу.