Названы главные пострадавшие от коронавируса

Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью РБК назвал главных пострадавших от пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Ими оказались представители среднего бизнеса, чаще остальных прибегавшие к реструктуризации выданных ранее кредитов.

По словам Верхошинского, клиенты банка из числа крупных компаний в первой половине 2020 года часто привлекали кредиты, однако использовали их для пополнения запасов ликвидности и почти не допускали просрочек при выплатах.

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«Другое дело — средний бизнес. Он в целом по стране пострадал больше. Хотя благодаря осторожной кредитной политике у нас достаточно хорошие показатели», — отметил топ-менеджер, добавив, что восстановление бизнеса проходит быстрее ожиданий.

По данным на конец июля, совокупный объем просроченной задолженности по кредитам на балансе российских банков превышал три триллиона рублей. Прирост за июль составил 271,5 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем с января 2019 года.

В августе российские банки продемонстрировали существенный рост выдачи кредитов населению. По предварительной оценке опрошенных «Коммерсантом» кредитных организаций, объем выданных средств может составить 1,1 триллиона рублей.