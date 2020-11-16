Россиян стали чаще увольнять

В России в первые месяцы осени резко выросло число увольнений на предприятиях малого и среднего бизнеса, констатировали аналитики бухгалтерского сервиса «БухСофт», передает РБК. Исследование проводилось на основе данных более четырех тысяч компаний, сотрудниками которых являются более 305 тысяч человек.

Материалы по теме Пустые кошельки Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль? Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?

Выяснилось, что чаще стали увольнять сотрудников исследованных компаний: если в сентябре в этой сфере работы лишились 9,6 процента сотрудников, то к октябрю их стало уже 16,2 процента. Также стало известно, что на удаленную работу перешли всего 7,5 процента работников, тогда как во время первой волны пандемии доля таких сотрудников доходила почти до трети.

В начале ноября был опубликован доклад Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда». В нем говорится, что наборщикам данных, торговым представителям, внутренним аудиторам и юристам грозят массовые сокращения до 2025 года. Бухгалтеры, секретари и администраторы тоже попали в число наименее востребованных профессий в России. Также без работы в ближайшие годы рискуют оказаться механики, ремонтники и заводские рабочие.

Позднее в ноябре эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) проанализировали перспективы развития российской экономики и предложили массово увольнять неэффективных ради будущего страны. По их мнению, задача по сохранению низкой безработицы и одновременно улучшению производительности труда заведомо невыполнима.