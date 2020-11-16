Потерявшие работу россияне смогут пройти переобучение по нацпроекту

Меру поддержки по бесплатному обучению женщин с детьми и людей старше 50 лет решили распространить на всех россиян, потерявших работу. Об этом сообщили в Минтруде, передает ТАСС в понедельник, 16 ноября.

В ведомстве уточнили, что переобучение смогут пройти и те, кто находится под риском увольнения.

«После обучения безработные получат помощь в трудоустройстве, а те, кто находился под риском увольнения, сохранят свое рабочее место благодаря новым навыкам. Проходящие переобучение граждане параллельно будут получать пособие по безработиц», — сообщили в министерстве.

По словам заместителя главы Минтруда Елены Мухтияровой, содействие занятости граждан в большей степени относится к именно к нацпроекту «Демография» потому, что хорошая работа — залог обеспеченности ребенка, именно поэтому в дальнейшем федеральный проект «Содействие занятости» планируется включить в него, а не в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Содействие занятости женщин и переобучение россиян старшего возраста являются одним из направлений нацпроекта «Демография». Кроме того, цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Его планируется реализовать до 2030 года.