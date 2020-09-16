Госдума поддержала законопроект о профпереподготовке женщин в декрете

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о профпереподготовке женщин, которые находятся в декрете. Об этом сообщает ТАСС в среду, 16 сентября.

Законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой предлагает упростить для женщин получение дополнительного профессионального образования во время отпуска по уходу за ребенком. «Мы даем молодой маме возможность действовать по жизненной ситуации и обратиться по месту пребывания», — пояснила Яровая.

Она уточнила, что законопроектом предлагается снять ограничение, согласно которому женщинам в декрете необходимо обращаться в центр занятости только по месту регистрации.

Инициативу также поддержали в комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей.

Ранее законопроект Яровой одобрило правительство. Сообщалось, что такая инициатива поможет женщинам в декрете не только быстрее восстановиться в трудовой деятельности, но и совмещать учебу и семейные обязанности, говорится в отзыве правительства.