На Ямале россиянки в декрете смогут пройти переобучение дистанционно

На Ямале жительницы отдаленных населенных пунктов, воспитывающие детей до трех лет и находящиеся в декретном отпуске, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение дистанционно. Об этом сообщила главный специалист отдела содействия занятости населения департамента занятости населения ЯНАО Жанна Дятченко, передает ТАСС.

«В связи с возможностью совмещения профподготовки с воспитанием ребенка, данная форма на Ямале является популярной — ее выбрали 80 процентов женщин. Конечно, слушать преподавателей вживую гораздо интересней, но воспитание маленьких детей не позволяет мамочкам надолго отлучаться от семьи», — рассказала она.

Кроме того, по словам Дятченко, среди тех женщин, которые уже прошли переобучение, много тех, кто уже имеет высшее образование. По данным департамента занятости населения ЯНАО, с начала года переобучение прошли около 80 местных жительниц, еще 25 заявили о желании повысить квалификацию в ближайшее время.

Содействие занятости женщин является одним из направлений нацпроекта «Демография». Кроме того, цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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