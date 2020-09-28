В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми

В Саратовской области на программу переобучения для женщин с маленькими детьми выделили 14 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона, министр труда и социальной защиты Сергей Наумов, передает ТАСС.

Он отметил, что в 2020 году пройти профпереподготовку в регионе можно по 56 специальностям, среди которых — бухгалтер, логопед, фельдшер и медсестра стоматологического кабинета.

«Мы рассчитываем, что данная программа поможет женщинам овладеть новыми навыками, быстро трудоустроиться, реализовать себя. В целом эти меры направлены на снижение напряженности на рынке труда», — подчеркнул чиновник.

Содействие занятости женщин является одним из направлений нацпроекта «Демография». Кроме того, цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.