Адвокат напомнил россиянам о штрафах из-за празднования Нового года

Адвокат Олег Сухов напомнил россиянам о возможных штрафах из-за слишком шумного празднования Нового года. Также определенные ограничения наложила пандемия коронавируса, пишет «Российская газета».

Согласно федеральному закону, шум в ночное время (с 23 до 7 часов) не должен превышать спокойную речь человека. За несоблюдение требований гражданина могут оштрафовать на одну тысячу рублей. Региональные законы могут отличаться: например, в Москве за нарушение тишины размер штрафа увеличен до двух тысяч рублей.

«Другой вопрос, что я не знаю ни одного случая, когда бы власти привлекли, например, москвича или гостя столицы за нарушение тишины в новогоднюю ночь. Поэтому шум не привлекает внимания полиции. Если, конечно, громкие звуки не свидетельствуют о совершении преступления (например, о драке) либо о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и так далее)», — отметил адвокат.

Притом, как говорит эксперт, в российском законодательстве нет единого правила, касающегося Нового года. К примеру, в Самарской области празднование разрешается с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января по местному времени. Поэтому, советует Сухов, необходимо ознакомиться с локальными нормативными актами.

Также он напомнил, что в связи с пандемией в новогоднюю ночь запрещаются массовые гуляния и развлекательные мероприятия в заведениях. «Так что громкие звуки, шум и гам в новогоднюю ночь могут стать уже не нарушением тишины и покоя, а несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм», — предупредил Сухов.