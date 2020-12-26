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Оттепель и дожди пообещали москвичам на Новый год

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

31 декабря в Москве ожидается плюсовая температура и осадки в виде снега и дождя. Об оттепели на Новый год сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, 30 декабря воздух в столице прогреется до плюс одного градуса.

Днем 31 декабря температура воздуха может составить до плюс четырех градусов.

17 декабря специалисты прогнозировали скандинавскую погоду в Москве в новогоднюю ночь: от минус трех до минус восьми градусов. Снежный покров прогнозировался в пределах нормы.

В январе в европейской части России, на севере Западной Сибири, на Таймыре и Урале температура воздуха будет выше климатической нормы на один градус. Морозы ожидаются на севере и юге Западной Сибири, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях.

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