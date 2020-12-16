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Синоптик рассказал о конце «марсианской» погоды в России

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о конце «марсианской» погоды в России в эфире радио Sputnik.

Как пояснил Тишковец, солнечная и бесснежная погода в Центральной России уступила место циклону. «Будет преобладать пасмурная погода и интенсивность снегопадов возрастет», — отметил он. По прогнозу ожидается до 20 миллиметров осадков в сутки, благодаря чему появится снежный покров от семи до 17 сантиметров. Температура воздуха будет около минус пяти-семи градусов.

Синоптик добавил, что «марсианской» погода называется по ассоциации с атмосферой соседней планеты, так как там она некогда напоминала земную, но позже практически исчезла. «Там стало очень низкое содержание водяного пара и резкий субконтинентальный климат. Плюс на Марсе отсутствует облачность, всегда солнечно и нет снежного покрова», — пояснил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян, что на ближайшей неделе погода в центральной части России будет переменчивой. По словам синоптика, морозная и солнечная погода на прошедшей неделе была обусловлена влиянием антициклона.

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