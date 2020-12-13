Жителей российских регионов предупредили об аномальном похолодании

В двух российских регионах в ближайшее время произойдет резкая смена погоды и наступят аномальные холода. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптика, по-настоящему зимние температуры установятся в Якутии и Красноярском крае — минус 45-50 и минус 35-40 градусов соответственно, что на 10-12 градусов ниже нормы.

«Это как раз та погода, которую принято ассоциировать с сибирскими морозами», — пояснил специалист. Собеседник агентства отметил, что такое явление связано с антициклонном, растянувшимся от юга европейской части страны до границы с Монголией.

Ранее Вильфанд предсказал жителям некоторых регионов Центральной России оттепель. В Приволжском федеральном округе после аномального холода придет аномальное тепло, отметил он. На Средней Волге воздух прогреется на 2-4 градуса выше нормы, а на Нижней Волге температура будет около нормы.