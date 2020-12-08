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В Гидрометцентре связали качество прогнозов погоды с пандемией коронавируса

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На качестве прогнозов погоды сказались пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, из-за которых сократилось количество рейсов самолетов. О такой связи рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС во вторник, 8 декабря.

«Практически в разы сократилось количество данных, которые фиксировались на борту самолетов. В 40 крупных компаниях на транспортных самолетах устанавливали специальные датчики, которые по мере движения фиксируют температуру, ветер, влажность», — сказал синоптик, подчеркнув, что именно отсутствие этих данных влияет на точность метеорологических прогнозов.

Ранее сенатор, врач Сергей Леонов заявил, что от погоды зависит число выявляемых случаев коронавируса. По его мнению, этот показатель должен пойти на спад с приходом морозной погоды. При этом он отметил, что в ближайшем будущем рост числа новых инфицированных продолжится, поскольку жители страны по-прежнему нарушают правила профилактики.

По последним данным, всего в России выявлено 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 981 526 закончились выздоровлением. За последние сутки такой диагноз получили 26 097 человек.

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