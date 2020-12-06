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Синоптики рассказали россиянам о погоде на Новый год

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На Севере европейской части России, в центре страны, Приморье и на Тихоокеанском побережье во второй половине декабря погода будет теплее обычной из-за влияния циклонов. Такие прогнозы дали синоптики из центра погоды «Фобос».

Они рассказали, что при этом юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока окажутся в зоне холодной температурной аномалии.

«Например, в Хабаровске середина месяца ещё будет сравнительно теплой. Но затем в регион станут поступать более холодные воздушные массы, и температурный режим войдёт в рамки декабрьского климата. Как обычно и бывает, умеренно морозными ожидаются и первые дни нового 2021 года», — передают синоптики.

Они также прогнозируют, что в сибирском регионе средняя температура в период новогодних праздников может оказаться на пять и более градусов ниже нормы.

В Центральной же России под Новый год ожидаются «волны тепла».

Ранее, 6 декабря, синоптики пообещали жителям Москвы наступление на следующей неделе «пушкинской» погоды — мороза и солнца. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанда, до среды-четверга температура будет на 1-2 градуса ниже нормы.

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