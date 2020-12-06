Москвичам пообещали «пушкинскую» погоду

Синоптики пообещали жителям Москвы наступление на следующей недели «пушинской» погоды — мороза и солнца, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанда.

По его словам, до среды-четверга температура будет на 1-2 градуса ниже нормы. «"Мороз и солнце" [цитата из стихотворения "Зимнее утро" Александра Пушкина], но, эх, снега не хватает», — сказал он.

В течении недели морозы в столичном регионе будут достигать 15 градусов. Синоптики также предупредили о повышенном атмосферном давлении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на следующей неделе установится холодная «марсианская погода».