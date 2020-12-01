Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

Атмосферное давление в ближайшие выходные превысит отметку в 765 миллиметров ртутного столба. О рекордно высоких показателях москвичей предупредили на портале «Метеоновости» во вторник, 1 декабря.

«В выходные дни погоду в столичном регионе станет определять мощный антициклон. И хотя центр его будет располагаться над Средней Волгой, атмосферное давление в Москве станет небывало высоким», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд фиксировался 5 декабря 2001 года, тогда атмосферное давление составило 764,3 миллиметра ртутного столба. Годом позже в первые выходные декабря давление составило 766,9 миллиметра ртутного столба.

Ранее во вторник специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичей ждет «скандинавская зима», то есть средняя температура воздуха на ближайшие три месяца в столице составит четыре градуса мороза. Такая погода обычно наблюдается в Осло и Хельсинки.

Накануне в Гидрометцентре рассказали, что средняя температура воздуха в декабре на большей части азиатской территории России будет выше климатической нормы на один-три градуса, в европейской — не более чем на один градус.