Синоптики предсказали «скандинавскую» зиму в Москве

Предстоящую зиму в Москве можно будет назвать «скандинавской», заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает РИА Новости.

Средняя температура воздуха на ближайшие три месяца в столице, по его словам, составит четыре градуса мороза, что соответствует температурным значениям таких столиц, как Осло или Хельсинки — с характерным мягким и влажным климатом.

Тишковец также предсказал, что высота снежного покрова в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, а температура упадет до шести градусов мороза. По словам синоптика, похолодает в столице именно к концу декабря — температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов мороза.

Ранее жителей столицы предупредили о приближении холодного фронта с сильными снегопадами. Синоптики предполагают, что с 1 декабря в Москве пройдет холодный фронт. Снежный покров восстановится с приходом календарной зимы.

Среди регионов России с аномальными холодами назвали Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую, Омскую и Свердловскую области.