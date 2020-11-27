Россия
 
Последние новости
Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии
Россия опередила Европу по росту цен на продукты
Россия создала «убийцу» американского Javelin
В московском пруду появилась экзотическая рыба 
Россиян предупредили об опасности поездок на популярные курорты за границей
Курс российской блогерши за сотни тысяч рублей обругали за бесполезность
Российские коммунальщики делали ремонт многоэтажки и затопили ее
Российскую телеведущую признали виновной в вымогательстве 80 миллионов рублей
Вундеркинд закончил университет в 14 лет
Новости партнеров
Прослушать новость

Москвичей предупредили о приближении сильных снегопадов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

К Москве приближается холодный фронт с сильными снегопадами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости в пятницу, 27 ноября.

«С 1 декабря, как по заказу, пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться снегопадами, снежный покров, который сейчас уже почти на нуле держится, восстановится с приходом календарной зимы», — предупредил синоптик.

Он отметил, что высота снежного покрова достигнет семи сантиметров. Температура и днем, и ночью будет около ноля градусов.

26 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Северо-западную и Центральную Россию придет неблагоприятная и тоскливая погода.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Гидрометцентре рассказали о «раздвоении» циклона «Таня»
Россиянам пообещали неблагоприятную и тоскливую погоду
Москвичей предупредили о приближении циклона «Таня»