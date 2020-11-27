Москвичей предупредили о приближении сильных снегопадов

К Москве приближается холодный фронт с сильными снегопадами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости в пятницу, 27 ноября.

«С 1 декабря, как по заказу, пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться снегопадами, снежный покров, который сейчас уже почти на нуле держится, восстановится с приходом календарной зимы», — предупредил синоптик.

Он отметил, что высота снежного покрова достигнет семи сантиметров. Температура и днем, и ночью будет около ноля градусов.

26 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Северо-западную и Центральную Россию придет неблагоприятная и тоскливая погода.