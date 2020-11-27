В Гидрометцентре рассказали о «раздвоении» циклона «Таня»

Надвигающийся на Москву циклон «Таня» раздвоился. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС в пятницу, 27 ноября.

«Приближаясь к Скандинавии, "Таня" раздвоилась. Это значит, что уже два центра области низкого давления», — сказал синоптик.

Последствиями циклона «Таня» в Москве, по его словам, станут гололед и гололедица. Он оценил их как не представляющие особой опасности. «Если появится опасность, Росгидромет оперативно об этом сообщит. Может даже переименуем в "Татьяну"», — заключил Вильфанд.

О том, что в Москве с 26 ноября начнет портиться погода в связи с приближением циклона «Таня», стало известно ранее. Циклон шел в столицу со стороны Санкт-Петербурга. Синоптики подчеркнули, что нынешний температурный режим на фоне циклона превышает средние значения за много лет и отстают от климатической нормы примерно на две недели.