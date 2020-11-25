Москвичей предупредили о приближении циклона «Таня»

В Москве с 26 ноября начнет портиться погода в связи с приближением циклона «Таня». Об этом москвичей предупредили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

По данным синоптиков, циклон придет в столицу со стороны Санкт-Петербурга. «С приближением его атмосферных фронтов в столичном регионе погода начнет портиться уже завтра. В четверг днем окрепнет ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, не исключены гололедные явления», — уточнили в «Фобосе».

Синоптики подчеркнули, что такой температурный режим превышает средние значения за много лет и отстают от климатической нормы примерно на две недели. «Рассчитывать на рост сугробов пока не стоит», — заключили они.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал аномальное тепло, которое ожидает жителей некоторых регионов России в ближайшую неделю. По его словам, температура в центральной части страны превысит норму на 2–4 градуса, а в северо-западных регионах — на 4–7 градусов. Синоптик объяснил аномальное потепление переносом воздушных масс с запада на восток.