Россиянам предсказали хмурое небо и снег

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает хмурая погода с осадками, возможно, снег не растает до конца недели.

По его словам, погода в центре Европейской России будет типичная для ноября. Так, россиян ждут хмурое небо, краткий астрономический день и осадки. При этом высота снега увеличиваться не будет, но он, возможно, сохранится. «Если он сохранится до конца недели, а потом будет похолодание, то можно будет говорить об устойчивом снежном покрове», — сказал Вильфанд.

Как предсказал синоптик, сейчас в Центральной России наблюдается снежный покров высотой восемь-десять сантиметров, в ряде районов высота снега достигает 13-14 сантиметров.

Ранее Вильфанд пообещал аномальное тепло, которое ожидает жителей некоторых регионов России в ближайшую неделю. По его словам, температура в центральной части страны превысит норму на 2–4 градуса, а в северо-западных регионах — на 4–7 градусов. Синоптик объяснил аномальное потепление переносом воздушных масс с запада на восток.