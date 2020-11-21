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Россиянам предсказали атлантические воздушные массы

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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что атлантические воздушные массы принесут в европейскую часть России температуры около и выше нормы.

Синоптик предсказал, что к середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием Атлантических воздушных масс. В умеренных широтах он прогнозирует превышение нормы на два-три градуса, а на азиатской территории страны — на 12-15 градусов.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил россиян о метеокачелях. По его словам, на следующей неделе на Нижней Волге произойдет объединение двух атмосферных образований. Там ожидаются гололед, снег и колебания температуры. Варакин добавил, что непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа: от Смоленской до Ленинградской области. Эти регионы ближе к центру циклона.

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